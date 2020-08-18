Оглушительному провалу Киркорова на "Евровидении" нашли объяснение

Король российской эстрады Филипп Киркоров занял 17-е место на международном конкурсе "Евровидение" в 1995 году. О том, почему артист не понравился западной публике, рассказал музыкальный критик Олег Кармунин.

Накануне в Сети появился пятый выпуск документальной передачи "История российской поп-музыки". В новой серии критик поведал об оглушительном провале Филиппа Киркорова на "Евровидении".

В 1995 году певец был звездой первой величины. У него было множество хитов, премий и наград. Кроме того, артист состоял в браке с Примадонной российской эстрады – Аллой Пугачевой.

Киркоров исполнил на международном конкурсе композицию "Колыбельная для вулкана". Песню не оценили западные слушатели. К удивлению поклонников, артист оказался на 17-м месте.

"Тут одно из двух – либо европейцы решили засудить россиянина, либо Киркорову нужно было чуть прикрутить приторность", – пояснил Кармунин.

Напомним, что на прошлой неделе певец обнародовал клип на песню "Ролекс". Композицию Филипп Киркоров записал в соавторстве с популярным блогером Давидом Манукяном.

В ролике знаменитости предстали в дорогих нарядах и украшениях. Ради съемок Филипп Киркоров кардинально сменил имидж. Певец заплел африканские косички и примерил гриллзы (накладки из золота или серебра, которые крепятся на зубы. – Прим. ред.).