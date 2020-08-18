Оглушительному провалу Киркорова на "Евровидении" нашли объяснение

Накануне в Сети появился пятый выпуск документальной передачи "История российской поп-музыки". В новой серии критик поведал об оглушительном провале Филиппа Киркорова на "Евровидении".
В 1995 году певец был звездой первой величины. У него было множество хитов, премий и наград. Кроме того, артист состоял в браке с Примадонной российской эстрады – Аллой Пугачевой.
Киркоров исполнил на международном конкурсе композицию "Колыбельная для вулкана". Песню не оценили западные слушатели. К удивлению поклонников, артист оказался на 17-м месте.
"Тут одно из двух – либо европейцы решили засудить россиянина, либо Киркорову нужно было чуть прикрутить приторность", – пояснил Кармунин.
Напомним, что на прошлой неделе певец обнародовал клип на песню "Ролекс". Композицию Филипп Киркоров записал в соавторстве с популярным блогером Давидом Манукяном.
В ролике знаменитости предстали в дорогих нарядах и украшениях. Ради съемок Филипп Киркоров кардинально сменил имидж. Певец заплел африканские косички и примерил гриллзы (накладки из золота или серебра, которые крепятся на зубы. – Прим. ред.).
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