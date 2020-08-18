Анджелина Джоли планирует уехать из США вместе с детьми

Недавно стало известно, что актриса начала вновь задумываться о переезде в Соединенное Королевство. Она часто говорила в интервью, что любит выходить из зоны комфорта, поэтому такое событие было бы ей по душе.
Также Анджелина Джоли мечтает, чтобы дети стали гражданами мира и знали не только из книг о том, как живут люди в разных странах. Артистка признается, что была бы рада, если бы наследники имели друзей по всему свету.
Инсайдеры сообщают, что теперь звезда вместе с отпрысками мечтает перебраться в пригород Лондона. По мнению Анджелины Джоли, именно там 19-летнему Мэддоксу, 16-летнему Паксу, 15-летней Захаре, 14-летней Шайло, 12-летним Вивьен и Нокс будет максимально комфортно. Также артистка считает, что столица Великобритании – прекрасное место для культурного развития.
Правда, пока не ясно, как Анджелина Джоли и Брэд Питт разделят опеку над детьми, ведь актер явно не собирается перебираться в Англию. Возможно, придется периодически "обмениваться" наследниками. При таком раскладе пока артистка будет в Лондоне с несколькими ребятами, другие в это время смогут провести время с отцом.
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