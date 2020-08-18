Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

"Самая нудная жесть": муж велел Меньшовой собирать манатки и уезжать
Вернувшаяся из круиза 51-летняя Эвелина Бледанс готовится к родам
"С пополнением": Елена Ваенга показала малыша
"Домой не возвращайся, не прощу!": Наташа Королева публично назвала мужа изменником
партнеры
Вторник
18 августа
Лента новостей
04:38
Анджелина Джоли планирует уехать из США вместе с детьми
02:04
Мадонна напугала народ своим видом: Пожалуйста, хватит себя уродовать
00:16
Народ ополчился на телеканал "Пятница!" из-за состава ведущих нового сезона "Орла и решки"
22:10
Лукашенко предлагал оппозиции пересчет голосов после президентских выборов
21:58
Звезда "Кармелиты" Юлия Зимина вышла замуж
21:51
Разворот на Запад или союз с Россией: что будет с Белоруссией после ухода Лукашенко
21:50
Меркель намерена обсудить с Путиным ситуацию в Белоруссии
21:40
Российскую модель посадили в тюрьму за оборот запрещенных материалов
21:30
В здании общежития РГСУ произошел пожар
21:29
СМИ: У Михаила Галустяна серьезные проблемы со здоровьем
21:20
Кузбассовец умер после драки со знакомым
21:07
Снимавшийся в "Покровских воротах" актер оказался главарем преступной группировки
20:53
Что случилось с разозлившим Лукашенко работником МЗКТ
20:28
В Красногорске после падения ребенка с лестницы возбудили уголовное дело
20:04
Звезда "Дома-2" Оганесян считает себя недостойным жены
20:01
Малышева выразила благодарность коронавирусу: Поклон ему в ноги
19:25
Тодоренко показала видео с первыми словами своего маленького сына
19:22
Костюшкин отреагировал на слух о его романе с Орейро: Все, вычислили
19:19
Суд отказался выпускать алкоголика Ефремова на улицу
18:44
Рудковской потребовалось серьезное лечение
18:40
Кристина Орбакайте осталась на ночь у Авраама Руссо
18:03
Лукашенко назвал условия проведения новых выборов в Белоруссии
17:55
В Екатеринбурге в День города утонула женщина
17:07
Николай Фоменко открестился от истории с домогательством
17:07
Звезда сериала "Желтый глаз тигра" Агния Кузнецова похвасталась снимками со свадьбы
16:57
"С бодуна": муж Легкоступовой пришел на шоу к Малахову
16:53
Лукашенко обратился к протестующим рабочим: С провокаторами разберемся жестоко
16:51
Мечтающая родить Ирина Аллегрова уехала на другой конец планеты
16:49
Как стать счастливой после развода
16:44
Плющенко и Рудковскую предупредили о последствиях встречи с грызунами
16:26
Киркоров доверил Манукяну подаренные Пугачевой часы: Филиппу с любовью от Аллы
16:18
Марина Зудина откровенно об алкоголе и антидепрессантах после смерти Олега Табакова
16:15
Онемели конечности: адвокат обнародовал новые подробности состояния Ефремова
16:01
Тата Блюменкранц из "Дома-2" сбила с толку словами о скором замужестве
15:43
Кто получит наследство певицы Валентины Легкоступовой
15:42
Жулин показал младшую дочь после крещения
15:38
В Москве мужчина застрелил рабочего из-за царапины на машине
15:36
Сюткин дал новорожденному сыну редкое имя
15:17
Стало известно мнение Путина о протестах в Белоруссии
15:12
Бывший муж Ани Лорак устроил вечеринку в честь рождения малыша
15:02
Киркоров удивил Бондарчук необычным свадебным подарком
14:50
Принца Гарри и Меган Маркл осудили за покупку дома у русского банкира
14:31
Лукашенко объяснил избиение протестующих в изоляторах
14:29
В Иркутске соберутся ведущие специалисты по инновационной экономике
14:23
В России собираются ужесточить наказание за пьяную езду
14:22
Оппозиция проигрывает: соперникам Лукашенко дали последний шанс
14:21
Пожар в подмосковном Ступино: погиб ребенок
14:20
Сестра Дмитрия Маликова объявила о свадьбе
14:16
Успенская объявила войну интернет-троллям: Будут привлечены к ответственности!
14:14
Выпала грудь: Гагарина сверкнула прелестями во время забав с Цискаридзе
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Политолог назвал положение Лукашенко безнадежным: Спастись ему не удастся
"Династия продолжается!": Пугачева выбрала преемницу
Тихановская: Я готова стать национальным лидером
Сестра Дмитрия Маликова объявила о свадьбе
Стало известно мнение Путина о протестах в Белоруссии
"С такого ракурса еще не видели": Басков показал пикантное фото с отдыха
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли планирует уехать из США вместе с детьми

Анджелина Джоли планирует уехать из США вместе с детьми

Анджелина Джоли. Фото: Ray Tang/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
До развода Анджелина Джоли и Брэд Питт много времени проводили в Лондоне. У пары часто бывали съемки в Великобритании, и они брали с собой шестерых детей.
прочитано 119 раз

Недавно стало известно, что актриса начала вновь задумываться о переезде в Соединенное Королевство. Она часто говорила в интервью, что любит выходить из зоны комфорта, поэтому такое событие было бы ей по душе.

ПО ТЕМЕ

Голливудский актер предложил Анджелине Джоли стать парой

Кожа да кости: новые фотографии Анджелины Джоли повергли поклонников в шок

Также Анджелина Джоли мечтает, чтобы дети стали гражданами мира и знали не только из книг о том, как живут люди в разных странах. Артистка признается, что была бы рада, если бы наследники имели друзей по всему свету.

Инсайдеры сообщают, что теперь звезда вместе с отпрысками мечтает перебраться в пригород Лондона. По мнению Анджелины Джоли, именно там 19-летнему Мэддоксу, 16-летнему Паксу, 15-летней Захаре, 14-летней Шайло, 12-летним Вивьен и Нокс будет максимально комфортно. Также артистка считает, что столица Великобритании – прекрасное место для культурного развития.

Правда, пока не ясно, как Анджелина Джоли и Брэд Питт разделят опеку над детьми, ведь актер явно не собирается перебираться в Англию. Возможно, придется периодически "обмениваться" наследниками. При таком раскладе пока артистка будет в Лондоне с несколькими ребятами, другие в это время смогут провести время с отцом.

Автор: 18 августа 2020, 04:38 Источник: Ок! ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Нарядная Джоли вывела в свет неряшливых детей

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Разворот на Запад или союз с Россией: что будет с Белоруссией после ухода Лукашенко
Что случилось с разозлившим Лукашенко работником МЗКТ
Лукашенко назвал условия проведения новых выборов в Белоруссии
Лукашенко обратился к протестующим рабочим: С провокаторами разберемся жестоко

Шоу-бизнес

СМИ: У Михаила Галустяна серьезные проблемы со здоровьем
Звезда "Дома-2" Оганесян считает себя недостойным жены
Тодоренко показала видео с первыми словами своего маленького сына
Костюшкин отреагировал на слух о его романе с Орейро: Все, вычислили

Проишествия

Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии
Самые яркие кадры второго дня протестов в Белоруссии

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Принца Гарри и Меган Маркл осудили за покупку дома у русского банкира

Пара планирует поселиться в Санта-Барбаре
Шоу-бизнес

Прощупывает почву? Успенская сделала очередное странное заявление о ребенке

Артистка мечтает не только о сыне
Шоу-бизнес

Звезда фильма "Сталинград" перенесла коронавирус

Артистка назвала симптомы

Шоу-бизнес

Успенская объявила войну интернет-троллям: Будут привлечены к ответственности!

Артистка устала от негатива

Гороскоп

Гороскоп болезней по знакам зодиака
Гороскоп на сегодня, 16 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 15 августа 2020 года
Совет на выходные, 15-16 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Жулин показал младшую дочь после крещения
Смолов лишился наручных часов за баснословную сумму
Тренер "Зенита" Семак сплясал с темнокожими парнями (видео)
Плющенко назвал недостатки тренировавшейся у Тутберидзе Трусовой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+