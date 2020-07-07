Никита Ефремов уехал из Москвы после скандала с отцом

Никита Ефремов отправился в Республику Алтай. По его мнению, это отличное место для отдыха.

В своем инстаграм-аккаунте Никита Ефремов рассказал, что приехал на Алтай во второй раз. В прошлом году он уже бывал там. Для актера этот регион – место силы, где можно отдохнуть, перезагрузиться, "сбросить городскую шелуху".

Ефремов-младший также признался, что несколько дней по привычке пользовался телефоном, читал новости, находился в социальных сетях, но потом стал использовать гаджет только как фотоаппарат. Никита понял, что нужно не сопротивляться мощной энергии, которая есть на Алтае, ведь тогда "скорее возвращаешься к себе".

Спустя сутки актер опубликовал еще несколько снимков с отдыха, показал, какие места ему удалось посетить. Он начал путешествие с Телецкого озера. Вместе с Ефремовым-младшим находятся друзья, а также возлюбленная Мария Ивакова.

Напомним, что месяц назад отец Никиты устроил жуткое ДТП в центре Москвы. Михаил Олегович сел за руль автомобиля, находясь в нетрезвом виде. Актер выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в небольшую грузовую машину. Водитель фургона Сергей Захаров скончался от полученных травм спустя несколько часов. Никита Ефремов комментировал произошедшее.