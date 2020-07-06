Проклятие "Пусть говорят": в смертях Норкиной и Заграевского нашли жуткие совпадения

Со дня скоропостижной смерти радиоведущей Юлии Норкиной не прошло еще и 40 дней. И вот новое трагическое известие – не стало Сергея Заграевского. Они оба были самыми яркими экспертами на ток-шоу "Пусть говорят". И их внезапная кончина стала поводом для пересудов.

И Заграевский, и Норкина являлись завсегдатаями "Пусть говорят". Кажется, не было такой темы, на которую они не высказались бы. Обсуждали Волочкову, Цымбалюк-Романовскую, Казаченко... Жена певца Ирина Аманти не раз встречалась с Сергеем Заграевским на съемках.

"В передах на нашу тему он всегда кричал так громко и эмоционально, будто является членом нашей семьи, – рассказала Аманти "Дни.ру". – Хотя ни я, ни Вадим с ним никогда дружбы не водили. Помню, на одной из наших программ он в коридоре хотел с нами пообщаться, а я в шутку предложила ему жениться на Ольге Мартыновой, которую он страстно защищал. А он ответил, что у него нет столько денег, чтобы покупать ей голубые "мерседесы", как она любит".

А вот известный пиар-директор Анна Исаева в смерти Сергея Заграевского усмотрела жуткое мистическое совпадение. "Косит экспертов не на шутку. То Норкина, то Заграевский".

Действительно, тут впору задуматься о проклятии "Пусть говорят". Юлия Норкина умерла внезапно от инфаркта. Сергей Заграевский скончался от сердечно-сосудистой недостаточности. Вероятно, они оба слишком близко принимали к сердцу драмы героев ток-шоу, слишком эмоционально реагировали, вот их сердца и не выдержали...

Стоит напомнить, что в православной традиции считается плохой приметой, если два покойника идут подряд. Мол, жди третьего – они непременно его призовут к себе. Так что в новом телесезоне число экспертов "Пусть говорят" сильно уменьшится...