Заявлено о лишении убившего человека Ефремова звания заслуженного артиста России

Светский обозреватель и ведущий Леван Тодуа знает многие тайны представителей шоу-бизнеса. Часто новости приходят от него раньше, чем от официальных представителей звезд.

"Все слышали и смотрели, как заслуженный артист Михаил Ефремов вдребезги пьяный вылетел на встречную и в ДТП убил человека, – возмутился Леван. – Он должен понести полное наказание по всем законам РФ. Также у него должны отобрать звание заслуженного артиста России (получено в 1995 году. – Прим. ред.)".

"Закон должен действовать для всех, – продолжил Тодуа. – И одинаково должен на всех распространяться вне зависимости от социального статуса, количества денег в кошельке и связей. На звезд кино, спорта, политики и обычных людей. Под колесами Ефремова мог оказаться каждый из нас или кто-то из наших родственников. Вчера Настя Ивлеева – обладательница 17 миллионов подписчиков – выпила в прямом эфире алкоголь и села за руль, поехав домой в нетрезвом состоянии. А ведь за ней наблюдают подростки, для которых она является идеалом! Давайте накажем ее и отпишемся от ее страницы. Все мы пьем по праздникам, но я не понимаю людей, которые садятся пьяными за руль и ни в чем не повинных заживо давят".

Напомним, что вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в отечественный грузовой фургон. Водитель ВАЗа погиб. Экспертиза показала, что Ефремов был пьян. Кроме того, в его крови обнаружили следы наркотиков.