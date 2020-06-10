"Решил косить под психа": подруга о планах алкаша-убийцы Ефремова

"Смотрела вчера "День выборов – 2" (комедийный фильм 2016 года с участием "Квартета И". – Прим. ред.), где пьяный Ефремов рассекает на тачке. Открыла новости – и онемела, – сообщила Арбатова. – Сон в руку, только со смертельным исходом. Сейчас начнется подкупание родни погибшего парня, давление на них, закос под психа, всхлипы и письма в защиту убийцы".
Мария считает все это неуместным. "Все в тусовке прекрасно знают, что Ефремов давно не просыхает: работает пьяный, отдыхает пьяный, ездит пьяный. Даже не могу сказать, видела ли его за последние десять лет в ЦДЛ трезвым и без пьяного спектакля-дебоша, – пояснила писательница. – Буду искренне рада, если родные погибшего добьются тюрьмы, и это не станет очередной замятой смертью от мажорных колес. У погибшего остались жена, два сына и внучка-инвалид".
Напомним, что вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в отечественный автомобиль. Полиция задержала актера.
Экспертиза показала, что Ефремов был пьян. Кроме того, в его крови обнаружили следы наркотиков. Утром 9 июня стало известно, что пострадавший водитель фургона умер в больнице.
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