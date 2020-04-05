Дала заднюю: униженная Боня взяла обратно свои слова про обколотую Шишкову

Очередной скандал в звездной тусовке разгорелся из-за неосторожно сказанных слов Виктории Бони. Женщина обвинила Алену Шишкову в ненатуральности, за что потом и поплатилась.

Несколько дней назад телеведущая похвасталась, что в свои 40 лет выглядит лучше, чем многие 25-летние. Женщина призвала девушек не злоупотреблять филлерами, так как эффект от них временный. Звезда предложила брать пример с нее – любительницы природных альтернатив. Ведущая добавила, что люди, налегающие на ботокс, рискуют в 27 лет выглядеть, как опухшая Алена Шишкова.

Реакция от бывшей пассии Тимати не заставила себя ждать. Модель заявила, что женщина, которая рекламирует сыворотку из крови, – психически нездорова. Блондинка не забыла упомянуть, что Виктория Боня также пропагандирует употребление аяваски – наркотического вещества "для просветления". Алена Шишкова уверена, что эти факты из биографии ведущей раскрывают ее не с лучшей стороны.

Мать дочери Тимати отметила, что у нее натуральная красота. Единственная модификация – 0,5 миллиграмма филлера в губах "для увлажнения". "Задницу накладную я, кстати, не ношу, зубы чищу регулярно", – заявила Шишкова в своем посте в "Инстаграм".

Видимо, Виктория Боня приняла к сведению эту информацию и публично извинилась перед моделью в соцсети. Она отметила, что всегда считала Алену красоткой. "В моем сообщении было неправильно называть имена", – добавила бывшая участница "Дома-2". Также в "Сторис" инстаграм-аккаунта Бони появилась и ее дочь Анджелина. Восьмилетняя малышка добавила, что главное в человеке – красивая душа, а припухшее лицо можно исправить.