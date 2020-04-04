"Это несправедливо!": дети из "Голоса" ополчились на наставницу Гагарину за вылет из шоу

Слезы в шоу "Голос.Дети" – явление частое. Юные участники не могут сдержать эмоций, когда покидают вокальный конкурс. Однако две девочки из последнего сезона отличились, устроив наставнице проекта Полине Гагариной настоящую истерику.

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