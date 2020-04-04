"Это несправедливо!": дети из "Голоса" ополчились на наставницу Гагарину за вылет из шоу

На Первом канале каждую неделю выходит в эфир седьмой сезон шоу "Голос.Дети". В недавнем выпуске зрители увидели выступление оставшихся в проекте участников. Помимо прочих юных вокалистов, на сцену вышли подопечные Полины Гагариной: 9-летняя Ангелина Дерябина, 8-летняя Таисия Скоморохова и 6-летняя Агния Андреева. Они исполнили хит Dance Monkey.
После выступления Гагарина должна была принять решение, кто из девочек покинет проект, а кто блеснет талантом в финале. Дать шанс на победу певица решила Таисии, чем спровоцировала у Агнии и Ангелины истерику. Участница расплакались прямо на сцене.
"Это несправедливо! Вы должны были выбрать всех нас троих!", – высказала Ангелина Полине.
Гагариной пришлось объяснить девочке, что сделать это она обязана, так как этого требуют правила вокального конкурса. Дмитрий Нагиев поспешил увести обиженных участниц за кулисы, там обсуждение решения Полины продолжилось.
Напомним, россияне ранее требовали закрыть шоу "Голос.Дети", так как на проекте травмируется детская психика. В Сети обсуждается информация от очевидцев, которые видели, как родители кричат на собственных детей. Музыкальный критик Олег Кармунин назвал "Голос.Дети" самым страшным местом на планете.
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