Проскурякова рассказала о расставании с больным Николаевым

Игорь Николаев поехал в больницу, так как у него неделю не спадала температура. В клинике в Коммунарке артист оказался с предварительным диагнозом "долевая пневмония".
До этого певец повеселился с прочими знаменитостями на грандиозном празднике по случаю дня рождения сестры Игоря Крутого. Там отметился и Лев Лещенко, у которого в Коммунарке диагностировали коронавирус. Вероятно, он подхватил инфекцию на гастролях за границей.
Неудивительно, что эту заразу заподозрил у себя и Игорь Николаев. Оба теста дали отрицательный результат, но исполнитель остается больнице. О его состоянии рассказала молодая жена Юлия Проскурякова.
"Игорь чувствует себя намного лучше, идет на поправку! Сегодня температура уже 36,7, но пневмонию все равно нужно лечить, поэтому пока он останется в госпитале Коммунарки. Все остальное Игорь, как выздоровеет и посчитает нужным, расскажет сам!" – заявила певица.
Юлия Проскурякова не может навещать Игоря Николаева. Однако, по словам артистки, они на связи. В целом артист доволен и медперсоналом, и размещением, и питанием.
Супруги находятся в разлуке давно. Как только Николаев почувствовал недомогание, он самоизолировался в московской квартире. Что касается Юлии и их дочери Вероники, то они живут в загородном доме. Супруги не виделись почти две недели.
Певица отметила, что у них с дочерью нет проблем со здоровьем. "Мы себя прекрасно чувствовали. А с сегодняшнего дня – еще лучше!" – цитирует Юлию Проскурякову сайт "Комсомольская правда".
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