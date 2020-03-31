Проскурякова рассказала о расставании с больным Николаевым

Юлия Проскурякова сообщила подробности о состоянии Игоря Николаева. На днях автор-песенник попал в больницу с подозрением на коронавирус.

Игорь Николаев поехал в больницу, так как у него неделю не спадала температура. В клинике в Коммунарке артист оказался с предварительным диагнозом "долевая пневмония".

До этого певец повеселился с прочими знаменитостями на грандиозном празднике по случаю дня рождения сестры Игоря Крутого. Там отметился и Лев Лещенко, у которого в Коммунарке диагностировали коронавирус. Вероятно, он подхватил инфекцию на гастролях за границей.

Неудивительно, что эту заразу заподозрил у себя и Игорь Николаев. Оба теста дали отрицательный результат, но исполнитель остается больнице. О его состоянии рассказала молодая жена Юлия Проскурякова.

"Игорь чувствует себя намного лучше, идет на поправку! Сегодня температура уже 36,7, но пневмонию все равно нужно лечить, поэтому пока он останется в госпитале Коммунарки. Все остальное Игорь, как выздоровеет и посчитает нужным, расскажет сам!" – заявила певица.

Юлия Проскурякова не может навещать Игоря Николаева. Однако, по словам артистки, они на связи. В целом артист доволен и медперсоналом, и размещением, и питанием.

Супруги находятся в разлуке давно. Как только Николаев почувствовал недомогание, он самоизолировался в московской квартире. Что касается Юлии и их дочери Вероники, то они живут в загородном доме. Супруги не виделись почти две недели.

Певица отметила, что у них с дочерью нет проблем со здоровьем. "Мы себя прекрасно чувствовали. А с сегодняшнего дня – еще лучше!" – цитирует Юлию Проскурякову сайт "Комсомольская правда".