"На краю кладбища": Николаев раскрыл название предсмертного альбома

Ведущий уточнил у певицы, как называется ее последний альбом. Исполнитель хита "Выпьем за любовь" опередил девушку и выпалил: "На краю кладбища!". Как призналась звезда молодежи, ей очень приятно, что такой именитый музыкант знает, как называется диск.
Муж Аллы Пугачевой спросил у артиста о его последней пластинке. "А я хотел бы так же назвать! Прощальный альбом Игоря Николаева – "На краю кладбища," – признался автор хита "Дельфин и русалка". Он заявил, что включил бы туда лучшие песни. "Выпьем за любовь и накроем хлебушком стакан", – пошутил Максим Галкин. Эту композицию Николаев пообещал вставить в конец предполагаемого альбома.
Напомним, артисту в январе исполнилось 60 лет. У мужчины подрастает дочь – ей четыре года. Многие надеются, что у Игоря и его молодой жены появятся еще дети, поэтому Юлию постоянно подозревают в очередной беременности. Накануне женщина выложила в своем инстаграм-аккаунте новое видео, на котором запечатлена в свободном платье. Поклонники успели предположить, что в семье музыканта все же грядет пополнение, однако Проскурякова расстроила фанатов. "Не беременна", – написала она.
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