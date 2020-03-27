Наташа Королева о госпитализации Игоря Николаева с подозрением на коронавирус

Несмотря на то, что Наташа Королева и Игорь Николаев расстались много лет назад, в умах общественности они неразрывно связаны. Действительно, когда-то "дельфин" и "русалка" были одной из самых ярких пар в отечественном шоу-бизнесе. Поэтому нет ничего удивительного в том, что, едва узнав о том, что Игорь Николаев попал в больницу, специализирующуюся на пациентах с коронавирусом (диагностированном и нет), репортеры немедленно связались с Наташей Королевой.
Ответ популярной артистки оказался немногословным. Певица призналась, что не общалась с бывшим возлюбленным и ничего про это не знает. "Вы знаете, сейчас очень много ложной информации. Сначала вы перепроверяйте информацию, а не то, что ходят слухи", – цитирует Наташу Королеву Газета.ru.
Не намного больше информации журналисты получили, связавшись с официальным представителем Игоря Николаева. "Мы все люди. И мы все болеем в периоды осень-весна, и, слава Богу, выздоравливаем", – заявила пресс-секретарь артиста Юлия в разговоре с "360".
Интересно, что нынешняя супруга Игоря Николаева певица Юлия Проскурякова пока не комментирует информацию о госпитализации артиста. В ее "Инстаграм" последняя публикация датирована ранее несколькими днями, а в "Сторис" певица опубликовала видео цветения крокусов на участке.
Отметим, что весь российский шоу-бизнес стоит на ушах. Это связано с тем, что в той же "Коммунарке" лечится певец Лев Лещенко. До своей госпитализации артист успел отметиться на дне рождения сестры Игоря Крутого и на съемках шоу Андрея Малахова. Получается, что здоровье всех, с кем контактировал легендарный исполнитель, под угрозой.
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