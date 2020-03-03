Ксения Бородина с риском для жизни сбегает из России без детей

Ксения Бородина сделала сенсационное признание. Она готова поставить под угрозу свое здоровье ради празднования дня рождения.

В своем инстаграм-аккаунте телеведущая порассуждала об эпидемии коронавируса и отношении к нему знаменитостей. Она поделилась своими опасениями. При этом Ксения Бородина сообщила, что не собирается отменять свои планы и отказываться от международных полетов.

Звезда отметила, что многим артистам уже не до смеха. Им приходится сдавать купленные билеты из-за страшного заболевания. Однако еще недавно представители шоу-бизнеса наперебой шутили над опасной инфекцией, снимаясь в медицинских масках.

Ксения Бородина отметила, что они с супругом в отчаянье из-за эпидемии коронавируса, но отменять полет не собираются. Они покинут Россию без детей, не ставя их здоровье под угрозу. А вот сами, стоит отметить, рискуют жизнью. Ведь аэропорты – одно из самых потенциально опасных мест в период распространения инфекций.

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