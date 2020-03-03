"Для нее было потрясением": что стоит за словами "похоронившей" ведущую Первого канала Смеховой

Шумиха вокруг ведущей брачного шоу "Давай поженимся" Розы Сябитовой не утихает после того, как актриса Алика Смехова сочла ее умершей. Сваха решила высказаться.

В одном из выпусков ток-шоу Леры Кудрявцевой и Оскара Кучеры "Звезды сошлись" Катя Гордон заявила, что с следует расставаться, если женщина долго не получает предложения руки и сердца. "Если мужчина спустя год или два совместной жизни говорит: "Ой, ну зачем нам этот штамп в паспорте?", то надо, как завещала Роза Сябитова, уходить огородами", – сказала правозащитница.

Находившаяся в студии Алика Смехова отреагировала странно: "А она умерла?!" Актрису успокоили, сказав, что все живы. Однако в Сети поднялась шумиха, и журналисты связались с Розой Сябитовой. Они поинтересовались, не обиделась ли сваха на то, что Смехова "похоронила" ее.

"Я не обижаюсь на Алику Смехову. Обижаться, как я считаю, не на что. Алика у меня в ленте в "Инстаграм". Я в курсе, что происходит у нее, а она в курсе, что творится у меня. Скорее всего, для нее было потрясением, что она не узнала что-то обо мне", – предположила Сябитова.

Роза отметила, что они с Аликой не подруги и не знакомы близко. "Очень уважительно друг к другу относимся. У нас не было никогда какого-то недопонимания. Это был разговор не обо мне. Алика, видимо, просто спросила, чтобы уточнить", – цитирует ведущую Первого канала Teleprogramma.pro.