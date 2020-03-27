"Умоляю!": Проскурякова откровенно о болезни Николаева

Юлия Проскурякова призвала поклонников и представителей СМИ перестать "названивать и написывать" ей и Игорю Николаеву. Также она попросила дать им время все узнать.
"Отвечать каждому переживающему, а вас ооочень много, сейчас нет сил и времени и наше внимание сосредоточено на здоровье (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)! Умоляю! Проявите такт и дайте нам возможность выдохнуть и вздохнуть!" – попросила Проскурякова.
Она отметила, что автору-песеннику и популярному исполнителю "нужно отдыхать и не нервничать и ждать результатов анализа", а не отвечать на вопросы. "До официального диагноза мы никакой информации никому давать не будем, ни я, ни наш директор никто из нашей семьи!" – сообщила артистка в "Инстаграм".
Поклонники отреагировали на обращение Проскуряковой. Они пожелали Николаеву скорейшего выздоровления и выразили надежду, что тест на коронавирус окажется отрицательным.
Ранее диагноз "коронавирус" был поставлен прославленному исполнителю Льву Лещенко. Артист, которому в феврале исполнилось 78 лет, оказался в группе максимального риска. Именно в ней наиболее высокий процент летальных случаев.
Перед госпитализацией Лещенко контактировал со многими представителями отечественного шоу-бизнеса. Певец повеселился на дне рождения сестры Игоря Крутого, а также снялся в передаче Андрея Малахова.
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