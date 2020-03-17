Сказавшая о беременности Проскурякова спрятала живот под свободным платьем

Юлия Проскурякова обнародовала новое видео, на котором предстала в обычном платье. Поклонники немедленно бросились гадать, что певица ждет второго ребенка.

В Сети то и дело ходят слухи о том, что Юлия Проскурякова ждет ребенка от своего мужа, автора-песенника Игоря Николаева. Стоит артистке появиться в наряде, который хотя бы немного намекает на наличие округлившегося живота, как распространяется шумиха, будто в семье именитого артиста грядет пополнение. Юлия Проскурякова порядком устала опровергать эти сообщения.

Вот и на сей раз поклонники невероятно возбудились, когда увидели новое видео, обнародованное артисткой. На нем Юлия запечатлена на репетиции в ГИТИСе. Невероятно чистым голосом Проскурякова исполнила песню под аккомпанемент рояля. Интересно, что на видео певица запечатлена в обычном платье, свободном в талии, темных эластичных колготках и черных ботинках. "Е этому предмету у меня особое отношение, петь я обожаю", – призналась Юлия Проскурякова.

Примечательно, что артистка не постеснялась показать поклонникам, что запечатлена на видео без косметики и прически. "Выгляжу так, потому что на репетиции, не на прическе, ни на гриме, ни в образе, ни на что не намекаю, просто пою, пою и кайфую от песни и хочу вам подарить немного хорошего настроения) любовь спасет нас от всех невзгод и болезней... (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)" – объяснила певица.

Также, вероятно, ожидая ажиотаж, Юлия Проскурякова уточнила: "Предвосхищая разные вопросы, сразу скажу: не беременна". Однако, несмотря на слова артистки, некоторые подписчики все равно завалили ее вопросами, не в положении ли она. Напомним, что у Юлии Проскуряковой и Игоря Николаева подрастает дочь Вероника. Девочке уже четыре года.