Смерть перечеркнула планы Степаненко

О личной жизни Елены Степаненко известно не так много. Первый муж Александр Васильев в конце 70-х вывел ее на эстраду. Второй супруг Евгений Петросян сделал из безвестной пародистки звезду всероссийского масштаба и открыл ее на телевидении.



Своих детей ни в одном из браков у Елены Степаненко не было. А единственный кровный родственник – родной старший брат Борис – несколько лет назад умер.

Местонахождение его могилы на старом Тарусском кладбище укажет каждый. Не в пример тому же месту захоронения писателя Константина Паустовского или старшей дочери Марины Цветаевой Ариады Эфрон. Хотя по нынешним временам туда должны идти толпы любителей "клубнички", ведь Ариадна Сергеевна покоится рядом с "подругой сердца".

Но вернемся к брату артистки. В Тарусе он руководил предприятием, которое занималось газоснабжением. Был весомым и уважаемым человеком, принадлежал к местной знати. Вроде бы, даже собирался идти в местные органы власти, но внезапная смерть нарушила планы Степаненко.

Елена часто рассказывала про детство в тогда еще Сталинграде. Отец будущей звезды выстроил там на на улице Сальской кирпичный дом на двух хозяев. В одной половине жила Лена с родителями и те самым старшим братом Борисом, в другой – родная сестра главы семейства. Именно к тете в гости привела Степаненко Петросяна, когда решила выйти за него замуж – реакции брата она боялась. Тогда посмотреть на знаменитость сбежался весь народ с окрестных улиц, даже собаки чуть ли не по стойке смирно выстроились.





Сегодня могила брата Степаненко находится в запустении. Жители Тарусы говорят, что давно Елену тут не видели. А теперь звезде и подавно не до этого – на носу суды, развод, дележка полуторамиллиардного состояния...

