Пугачеву в странном виде выгнали с престижного мероприятия

В одном из столичных кинотеатров состоялась премьера фильма "Лед 2". Поддержать новую картину пришло множество знаменитостей: Аглая Тарасова, Юлия Пересильд, Федор Бондарчук и Паулина Андреева, Светлана Лобода, Виктория Толстоганова, Мария Кончаловская и Любовь Толкалина, Андрей Мерзликин, Александр Петров и многие другие.
Особое внимание многочисленных репортеров было приковано к Алле Пугачевой. 70-летняя Примадонна предстала перед камерами в черных обтягивающих брюках и свободной темной толстовке. Фотографии артистки немедленно распространились по Сети. Судя по неоднозначной реакции пользователей, молодежный вид именитой пенсионерки многие сочли странным и неуместным.
Интересно, что на престижном мероприятии Алла Пугачева появилась не в обществе молодого мужа, юмориста, шоумена, телеведущего Максима Галкина, а в компании известного дизайнера, старого друга Игоря Гуляева. У многих зрителей сложилось впечатление, что знаменитости создали дуэт – в той же стилистике, что и Примадонна, был одет ее приятель.
Между тем премьера оказалась сорвана. Ближе к концу фильма, чуть ли не в самый трогательный момент, когда героиня Марии Ароновой запела строчки из хита Аллы Пугачевой "Озеро надежды", во всех залах киноцентра зазвучало объявление пожарной тревоги. Вначале зрители не обратили на это внимания, сочтя за шутку. Но когда показ фильма остановили, стало понятно, что дело серьезное.
Выставленные из кинотеатра гости – знаменитости и простые люди – разбрелись по ближайшим кафе и торговым центрам на Новом Арбате. На выходе из "Октября" зрителей встречал десяток пожарных расчетов, однако масштабы происшествия оказались небольшими. "Произошло короткое замыкание с последующим горением, которое администрация кинотеатра потушила самостоятельно до прибытия пожарных. Площадь пожара оказалась небольшой – всего 0,2 кв.м. – буквально с пачку сигарет", – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Москвы сайту "Комсомольская правда".
Алла Пугачева прокомментировала произошедшее у себя на страничке в "Инстаграм". "Премьера фильма "ЛЕД 2" Как только героиня фильма запела песню из моего репертуара, произошло возгорание электропроводки в кинотеатре. Всех срочно эвакуировали из зала. Придется еще раз пойти досмотреть фильм и дослушать песню. Нашу песню не задушишь, не убьешь.🔥(орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" – оптимистично сообщила Примадонна.
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