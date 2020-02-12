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Охранник облизал лицо упавшей на колени Рудковской

Яна Рудковская. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Яна Рудковская призналась в любви к верному другу. Продюсер встала на колени перед домашним питомцем, который от радости облизал ее.
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Продюсер посвятила пост в "Инстаграм" своему домашнему псу Лорду. Яна Рудковская разместила трогательное видео, автором которого стал ее супруг-фигурист Евгений Плющенко.

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Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Светская львица напомнила, что в свое время собаку чуть не усыпили из-за неприятного инцидента. Тогда Лорд покусал чужих людей, случайно зашедших на участок звездной семьи. Соседи Яны Рудковской требовали избавиться от агрессивного животного, но она отказалась усыплять верного друга.

Продюсер рассказала подписчикам, что Лорд тогда плакал, потому что все слышал и понимал, ведь обсуждение его участи проходило возле его вольера во дворе. "Тогда я грудью встала на защиту Лорда! И с тех пор у нас такая любовь!", – призналась Яна Рудковская. Она добавила, что пес – самый главный охранник их дома и семьи. 

Фолловеры разделили мнение продюсера и посчитали ее поступок правильным. По мнению большинства, Яна Рудковская верно сделала, что не предала домашнего любимца. "Мы в ответе за тех, кого приручили. А он просто делал свою работу, охранял вас и вашу семью!", "Какая вы молодец, такого красавца спасли", – высказались поклонники звезды.

Отметим, что обычно в "Инстаграм" комментаторы критикуют Яну Рудковскую. Как правило, хейтеры придираются к ее манере одеваться и прическе. К тому же, ряд завистниц не устает напоминать 45-летней знаменитости о возрасте. По их мнению, продюсеру не стоит носить коротких нарядов, открывающих ноги. 

Автор: 12 февраля 2020, 21:30
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Рудковская в нелепом наряде провалилась на балу

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