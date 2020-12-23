"Андрюша спокойно спит по ночам?": вдова Этуша возмущена бесстыдством любовницы у Малахова

В студии очередного выпуска ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" появилась героиня, которая называет себя любовницей Владимира Этуша. Мол, они встречались 16 лет. Вдова актера в ужасе от увиденного на экране.



Елену Этуш, конечно, тоже звали прийти на эту прачечную грязного белья, но она категорически отказалась. Зачем ей марать себя и участвовать в цирке уродов?!

"Значит, они не смогли меня заманить на передачу и просто внаглую украли съемки Департамента культуры", – говорит она про кадры программы, где была запечатлена вместе с мужем. "Братцы, но я так давно не ржала, если честно! Редкий цирк! Тетка глупая пришла туда "розы нюхать"? А нюхать пришлось другое", – продолжает вдова Этуша.

Телезрители в шоке от того, что творилось в студии федерального канала. "Кошмар какой, я только всегда задаюсь вопросом, Андрюша спокойно спит по ночам?", "Сидела в недоумении – зачем приглашать в студию глупых людей? И потом еще мусолить бред, какой она там извергает", "Передача ниже плинтуса", "Ни стыда, ни совести у Малахова", "Нет слов! В суд на это оральное помоечное шоу", – возмущаются друзья Елены Этуш в комментариях не ее странице в социальных сетях.

А вдова актера возмущена и стоимостью памятника Этушу, которая была озвучена в программе. "50 миллионов! – кричит она. – Откуда эта бредовая цифра?" Но, в любом случае, считает, что открывать сборы на этот монумент некорректно.

"Тяжелая и непосильная для народонаселения задача. И так уж, некоторые из последних сил. Но в иные времена это было возможным. Потому что был запрос общества", – пояснила вдова.