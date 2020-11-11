"Лежать и драть ее": прекрасная вдова Этуша похвасталась новым ложе для удовольствий

Елена Этуш – женщина, красивая, умная, с чувством юмора. Она долгое время являлась женой актера театра и кино Владимира Этуша. А после его ухода учится получать удовольствие от самых простых вещей.

В 2001-м Елена переехала в квартиру Этуша в Гранатном переулке и они стали жить гражданским браком, а через год расписались. Владимиру Абрамовичу в ту пору было уже 80 лет. Но жена, которая была младше на 42 года смогла подстроиться под уклад жизни пожилого человека с его привычками, проблемами со здоровьем, капризами. И окружить его огромной заботой и любовью. А после его кончины делает все, чтобы сохранить добрую память о великом муже – занимается установкой мемориальной доски и памятника.

Одиночество же вдове Этуша сегодня помогают скрасить кошка и многочисленные друзья из социальной сети "Фейсбук". С ними она и поделилась радостью. "У моей гостевой кошки обновка – новая лежанка. Ей нравится: и лежать можно, и драть в свое удовольствие. Что она и делает" – рассказала счастливая Елена Евгеньевна.

Судя по публикациям на ее странице, многое в квартире подчинено кошке, сделано для ее удобства и комфорта. Например, в октябре красавица-вдова хвасталась: "Накидала по всему дому лежанок, чтобы кошка сама выбрала себе новое место. Она выбрала. На площадочке лестницы. Похоже, ей там нравится. Но если бы кошка жила у меня постоянно, мне бы пришлось расширять дверные проемы".