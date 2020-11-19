Маленькое чудо: народ поздравляет счастливую вдову Этуша

55-летняя Елена Этуш – четвертая жена актера и педагога Владимира Этуша. Преподавательница английского языка прожила в браке с легендарным артистом почти двадцать лет. Но как живет она сегодня?



Сегодня все устремления вдовы посвящены увековечиванию памяти великого Владимира Этуша. 13 ноября в доме адресу Гранатный пер., д. 2, стр. 1, где актер прожил 41 год, появилась мемориальная доска. И теперь не проходит и дня, чтобы вдова актера не полюбовалась бронзовым изваянием – бегает к ней без конца в любое время дня и ночи, в любую погоду.



"Только что опять ходила к доске. Насмотреться не могу! Цвет сейчас просто необыкновенный: все нюансы, все акценты видны. И выражение лица меняется в зависимости от угла зрения. Чудо, а не доска!" – сообщила Елена Этуш.

Народ поздравляет ее с установкой доски, считая это событие маленьким чудом. "Сделано с любовью, со вкусом , со смыслом. Добротно и очень похоже на Владимира Абрамовича, что редкость", "Лена, это так трогательно! На улице холодно, однако, но вы "ходите и смотрите". Радость! Тихая радость!", "Точно – чудо! Какой талантливый парень, такая необыкновенная работа" – пишут люди на странице вдовы Этуша.

Ранее она призналась, что только за два первых дня после установки доски вышла к ней "раз пятнадцат". "Со всех сторон, со всех ракурсов ее оглядела. – пояснила вдова. – Она, конечно, за две недели, что провисела закрытой, потемнела. Так и должно было быть, но не хотелось бы, чтобы потемнела еще сильнее. Сейчас цвет очень хороший и благородный. Но больше всего мне жалко, что потемнели брови. Их сейчас не так хорошо видно, как было".

Теперь в ее планах – появление памятника великому мужу в столице и выпуск документальной фотолетописи к 100-летнему юбилею Владимира Абрамовича, который случится 6 мая 2022 года.