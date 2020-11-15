Гарика Харламова пришибло смертью

Армен Джигарханян – безоговорочный лидер по количеству ролей в отечественном кино. За всю свою жизнь он снялся в более чем 300 фильмах. Правда, в последние годы артиста все чаще замечали в кинолентах с низкими рейтингами.
Например, 13 лет назад Армен Борисович принял участие в проекте Comedy Club "Самый лучший фильм". Джигарханян снялся в одной сцене с Гариком Харламовым. Тогда комик был счастлив, что ему удалось поработать с легендой отечественного кинематографа.
Узнав о смерти актера, резидент Comedy Club опубликовал отрывок из этого фильма в "Инстаграм" и сопроводил его словами благодарности. Харламов считал Джигарханяна гениальным актером, который смело брался за творческие эксперименты. Гарика подкупало в Армене Борисовиче тонкое чувство юмора.
"[Джигарханян] мудрый и очень органичный в своих ролях", – отметил шоумен.
Напомним, Армен Джигарханян скончался в субботу утром, 14 ноября. Он прожил 85 лет. Церемония прощания с артистом состоится 17-го числа в Московском драматическом театре. Его похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью Еленой, умершей 33 года назад.
Популярные темы форума
Вы верите в проклятье?
Дзюба облажался
Унизительное положение в исламе, поговорим
Как сказать маме что у меня уже было?
Запретный плод слаще
Мы тоже Владика порем. Отличник!
Азербайджан сбил наш вертолет
Месячные идут две недели
Женщина рак это беда
Дочь эскортница