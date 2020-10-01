Джоли запретила Питту видеться с детьми после его путешествия с новой пассией

Отношения между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом снова испортились. Актриса пошла на жесткие меры, когда узнала, что ее экс-супруг провел отпуск с молодой избранницей, 27-летней моделью Николь Потуральски.

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