Джоли запретила Питту видеться с детьми после его путешествия с новой пассией

Питт и Потуральски встречаются уже девять месяцев, но общественность узнала об их связи только в августе. Недавно влюбленные провели время во Франции. Они отдохнули в поместье, где много лет назад Брэд и Анджелина сыграли свадьбу.
По словам инсайдеров, Джоли шокирована тем, что бывший муж привел в знаковое для нее место свою новую пассию. Более того, актриса осуждает Питта за публичное проявление чувств к модели. Она считает, что личная жизнь Брэда должна быть секретом для общественности.
Ошеломленная поступком экс-супруга Анджелина решила не подпускать его к детям несколько недель. Свое решение актриса объяснила пандемией коронавируса. Мол, Брэду после путешествия по Европе нужно просидеть 14 дней на карантине, прежде чем он навестит своих наследников.
Инсайдер же убежден, что Джоли таким образом решила насолить Питту. Что касается актера, то он ответственно соблюдал карантин. Несмотря на то, что Брэд неоднократно просил Анджелину сократить продолжительность его изоляции и обещал сдать несколько тестов на COVID-19, актриса не согласилась на такие условия.
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