"Сам придумываешь себе цену": Шнуров раскрыл стоимость выступления группы "Ленинград"

Музыкант Сергей Шнуров рассказал, как устанавливает цены на выступление своего коллектива "Ленинград". По словам знаменитости, стоимость корпоратива с участием популярных исполнителей зависит в буквальном смысле от настроения.

Артист заявил, что цена формируется исходя из того, как много ему хочется выступать. "Ты же сам придумываешь себе цену. Вот хочется тебе играть много корпоративов – объявляешь $100 000, $90 000. Хочется играть мало – говоришь $150 000. Хочется играть крайне редко – $200 000", – сказал Сергей Шнуров.

Вокалист отметил, что концерты группировки "Ленинград" всегда проходят на высоком уровне. В этом вопросе им нет конкурентов, поэтому они могут позволить себе устанавливать стоимость, не ориентируясь на рынок.

"Круче нас никто тебе праздника не сделает на ограниченном пространстве. Нет таких артистов", – заметил певец.

Сергей Шнуров добавил, что нет никакого секрета в том, чтобы быть лучшим в корпоративных выступлениях. Музыкант признался, что он и его товарищи специально придумали шоу, которое можно показать в ограниченном пространстве.

"Все остальные же в основном думают о том, как отразить свою бессмертную душу с помощью семи или двенадцати нот. А мы об этом не думаем, мы занимаемся практическими вещами", – сказал Сергей Шнуров forbes.ru.