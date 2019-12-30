"За собой бы последить стоило": Шнурова погнали в шею с телевидения

Солист скандальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров не так давно высказался об одних и тех же лицах на телевидении в новогодние праздники. Эксперт жестко приложил певца, отметив, что ему стоило бы "в своем глазу бревно разглядеть".

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