Шнуров и его подопечная провалились на шоу "Голос"

Поклонники вокального шоу "Голос" разочарованы выступлением участницы Рагды Ханиевой. Наставником девушки выступает музыкант Сергей Шнуров.

Ханиева исполнила хит группы "Сплин" в выпуске программы от 20 октября. Запись выступления участницы шоу "Голос" попала в "Ютуб". В комментариях под роликом зрители проекта назвали номер подопечной Сергея Шнурова провалом. Тем не менее, вокалистка получила одобрение жюри и прошла в следующий этап.

По словам интернет-обывателей, песня и образ, которые подобрали Рагде, были неудачными. Артистка не смогла показать свои вокальные данные.

"Кто додумался дать ей такую песню? А этот образ.... как будто специально одевали, чтобы пострашнее казалась (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Конечно фальшивила местами и песня не ее. Тяжело было слушать.. Хммм", – рассуждали пользователи Сети.

Кто-то из поклонников шоу "Голос" обратил внимание на реакцию Сергея Шнурова. По мнению любителя музыки, звездный наставник был сам очень удивлен качеством исполнения. Возможно, провал случился из-за технических проблем.

"Удивленный взгляд Шнурова на Рагду вначале выступления, мне кажется, говорит о том, что не попадание в ноты в данном случае неожиданность. Предполагаю, что проблемы со звуком, возможно участники плохо слышат себя, другие тоже местами мимо нот. Да еще и Нагиев отметил, что не слышно Меладзе. Сюткин сказал, что с их краю плохо слышно, и Полина на вопрос Нагиева, среагировала так, будто не раслышала. В общем мой вывод: звуковик налажал", - написал фанат шоу "Голос".