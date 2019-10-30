"Будто состарилась за один день": звезду Голливуда окунули лицом в грязь

Папарацци засняли светскую диву в Риме, когда та покидала свою квартиру. Конечно, снимки моментально попали в Сеть.
На фото Моника облачена в черный брючный костюм и блузку с принтом. Дополнили образ большие солнцезащитные очки. Волосы знаменитости далеки от идеальной укладки, а в области шеи и подбородка виднеются морщинистые складки.
Фолловеры были в шоке. Они привыкли к тому, что актриса всегда одета с иголочки и, несмотря на возраст, сияет красотой. "Время безжалостно ко всем. Даже Беллуччи выглядит в свои 55 лет плохо", "Надеюсь, это фотошоп. Моника все эти годы вселяла в меня надежду, что можно в любом возрасте оставаться красивой", – написали обескураженные пользователи Сети.
"Будто состарилась за один день. Очень много морщин", – отметила критик.
Некоторые встали на защиту Беллуччи. "Все равно мне она нравится. Она потрясающая и необыкновенная женщина", – высказалась преданная поклонница.
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