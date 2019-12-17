Моника Беллуччи попалась в компании экс-бойфренда

Журналисты застукали сладкую парочку, когда те прогуливались по улицам Парижа. Периодически Моника и Николас обменивались какими-то фразами и тепло улыбались друг другу.
При этом сказать, что у них было свидание, сложно. Ведь для влюбленных они держались довольно холодно.
Скорее, это больше походило на дружескую встречу. Вскоре после расставания Беллуччи заявила, что их отношения не закончились, а скорее вышли на новый уровень.
"С этого момента наши отношения пойдут по другому пути – дружбы на всю жизнь. Мы с Николасом, безусловно, любим друг друга, и он научил меня очень многому", – признавалась актриса.
Напомним, впервые новость о романе итальянской модели и французского художника появилась в прошлом году. Сначала Моника и Николас скрывали свои отношения, но спустя время публично заявили о них.
Возлюбленные стали часто появляться вместе на светских мероприятиях. Причем их совершенно не смущала значительная разница в возрасте. Ведь Беллуччи старше Лефевра на 19 лет.
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