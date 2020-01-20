Впавшая в депрессию Анджелина Джоли снова доводит себя до истощения

Разрыв отношений принес Анджелине серьезные проблемы со здоровьем. В период судебных тяжб она похудела до 45 килограммов. Оказалось, привычка нормально питаться не вернулась к Джоли. По словам инсайдера, еда – последнее, что у нее на уме.
"Никто из окружения не помнит, когда она, к примеру, нормально обедала. Обычно она ест только фрукты и пьет много кофе, чтобы быть бодрой. Она совершенно не заботится о своем здоровье", – рассказали в окружении знаменитости.
Тем временем у Питта дела идут в гору. Его номинировали на "Оскар" за роль в картине Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде". Кроме того, он получил премию "Золотой глобус".
Судя по всему, и в личной жизни актера все хорошо. В последнее время активно обсуждают его возможное воссоединение с бывшей супругой Дженнифер Энистон. Звезды не подтверждают, но и не опровергают эту информацию.
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Историк Соколов