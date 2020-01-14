Шнуров в стихах ответил на предсказание "скоропостижной кончины"

Не так давно коллектив "Ленинград" выпустил новый клип на композицию i_$uss. За это на группу обрушился шквал критики. Православный общественный деятель Сергей Алиев опубликовал серию роликов на видеохостинге "Ютуб", посвященную Шнурову. В одном из выпусков мужчина предсказал певцу "скоропостижную кончину".
Сергей отреагировал на выплеск в свой адрес весьма оригинально. В инстаграм-аккаунте артист в стихах высмеял смелое предсказание и подробно описал свою кончину, сообщает РИА ФАН.
"Когда умру скоропостижно, /В последний путь меня попрут./Я буду возлежать бездвижно,/Худой, как арматуры прут./Зеваки спросят у прохожих, —/Как вдруг почил бесстыжий муж, /На "спился" что-то не похоже, /Не от стыда ли помер уж? /Восток уже зарделся зорькой, / Процессия давно в пути. /Ответит, им пыхнув махоркой, /Какой-нибудь небритый тип, – /Бывало, не вязал он лыка, /И неумерен был во всем, /Но сдох от клипа, горемыка. /Теперь мы гробик с ним несем", – написал артист.
Напомним, ранее музыкант Сергей Шнуров рассказал, как устанавливает цены на выступление своего коллектива "Ленинград". По словам знаменитости, стоимость корпоратива с участием популярных исполнителей зависит в буквальном смысле от настроения.
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