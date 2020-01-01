Соседи вынудили Солнцева сдать жену-пенсионерку в клинику

В беседе с корреспондентом "Дни.ру" артист признался, что именно он упек жену-пенсионерку в больницу. Он утверждает, что у него просто-напросто не было другого выхода, ведь ему поставили ультиматум.
"Некоторые соседи поставили мне ультиматум – или вы ее отсюда забираете, или мы ее просто выселим. Вы поймите, могли начаться суды от сообщества соседей – собственников жилья, которые действительно могли выселить ее через суд. И я потерял бы квартиру. У меня не было выбора!" – заявил шоумен.
Солнцев утверждает, что обстановка в доме была действительно ужасной. Поэтому неудивительно, что живущие рядом люди стали возмущаться.
"В дом приходили люди незнакомые, воровали. Каждый день менты, каждый день разборки, ор", – вспоминает Гоген.
Тем не менее, мужчина отметил, что больше всего в этой ситуации его волновало лишь благополучие его жены-пенсионерки. В частности, ее здоровье. Ведь Катюша опускалась буквально на глазах.
"Все это могло закончиться большой трагедией. Я делал это все ради ее спасения", – признался Солнцев.
Популярные темы форума
Невеста, с Новым Годом!
ЁЛКА настоящая или искусственная?
Что мне делать.....
Покойница, вторая страничка.
НЕВЕСТА ТЫ КЛАССНАЯ
Русские мужики в постеле - барахло
Пожелания от Аиды Ведун
Кто напьётся на Новый год?
Мужской запах...
ЯЙЦА