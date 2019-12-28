Гоген Солнцев отказался покупать виагру ухажеру жены-пенсионерки

Влюбленный дед заявил, что считает Терешкович очень красивой, нежной, восторженной, умной. По его словам, такой человек, как Солнцев, просто-напросто не достоин ее.
Казалось бы, такие высказывания могут задеть Гогена, но нет. В беседе с корреспондентом "Дни.ру" он отметил, что считает оскорбления в свой адрес всего лишь жалкой попыткой Владимира Ильича привлечь к себе внимание Катюши.
"Ему 87 лет, ну как я могу к этому относиться? У него же как макаронина висит уже" Катя даже если с ним подружится, то это до первой, так сказать, постельной сцены. Потом она разочаруется, и все его попытки будут напрасными. Виагру я им покупать не буду", – насмешливо высказался шоумен.
Также Солнцев отметил, что у него, в отличие от супруги-пенсионерки, десятки тысяч молодых поклонниц. Причем их возраст колеблется от 20 до 30 лет.
"Если бы ко мне пришли все мои почитатели-девочки, Катя не смогла бы отбиться. Они бы ее просто уничтожили", – похвастался актер.
Тем не менее, актер не рассказывает о них своей престарелой возлюбленной. Он утверждает, что не хочет ее травмировать. Тем более, Катюша прекрасно понимает, что Гоген – публичный человек. А это уже говорит о том, что он так или иначе будет привлекать внимание противоположного пола.
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