Гоген Солнцев высказался о разводе с агрессивной женой-пенсионеркой

После грянувшего в эфире скандала многих интересует вопрос, сохранят ли супруги брак или разведутся. Корреспонденту "Дни.ру" удалось узнать мнение актера на этот счет.
По словам Гогена, проще всего бросить агрессивную возлюбленную, но он не ищет легких путей. "Когда любишь человека, ты ему хочешь помочь. А развестись – значит бросить. Я действительно очень люблю Катю. Я делаю все, чтобы ей помочь", – заявил шоумен.
Напомним, что в нашумевшем выпуске программы "Прямой эфир" Терешкович обвинила молодого мужа: мол, упек ее в клинику и отправился путешествовать. По словам пенсионерки, именно супруг внушил ей, что она нуждается в срочной медицинской помощи.
Гоген тоже не стал молчать. Как писали "Дни.ру", мужчина пожаловался на поведение агрессивной жены, отметив, что она избила его во время последней встречи. Солнцев изъявил готовность продемонстрировать доказательства, если гости студии позволят ему снять штаны.
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