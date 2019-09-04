"Зачем походить на перекроенную куклу?": Сафронов высказался о показавшей грудь Аллегровой

Появление Ирины Аллегровой на музыкальном конкурсе в Сочи "Новая волна" вызвало шок у многих поклонников. Певица вышла на сцену в наряде с глубоким декольте, из которого упругая грудь так и норовила выскочить. За это звезду активно критикуют: мол, в 67 лет в таких нескромных платьях ходить неприлично.



Cамый известный художник страны Никас Сафронов призвал певицу не обращать внимания на критику ханжей и пуритан.



"Мне приятно видеть Ирочку в такой прекрасной форме! У нее красивая фигура – почему она должна это скрывать? – сладострастно облизывает губы Сафронов. – Аллегрова смотрится очень привлекательно! Вы же и сами это прекрасно видите".

Никас на корню пресек все разговоры о том, что Ирина Александровна одевается-де не по возрасту. Он считает, что она смело может экспериментировать, потому что нынешние формы ей это позволяют.

"Я думаю, что в данном случае все нормально, – говорит Никас. – Софи Лорен в 75 лет снялась полуобнаженная для откровенного календаря. В результате у нее получилось двенадцать роскошных фотографий. Аллегрова может себе позволить не меньше. Тем более, ей далеко до 75! Она может себя показать и в более откровенных фотографиях, потому что выглядит изумительно".

"Ирина не стала перекраивать свое лицо так, чтобы походить на молодую искусственную куклу, каких сейчас тысячи вокруг нас. Зачем это делать? Она принимает свой возраст, просто стараясь поддерживать данную ей природой красоту, и мне это в ней очень нравится. У Аллегровой молодые глаза, юная энергетика, которая льется из этих глаз, поэтому Ирочка еще очень долго будет выглядеть сексуально и привлекательно", – заключил художник.