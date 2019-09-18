Сергей Лазарев обвинен пользователями Сети в воровстве идеи

Пользователи Сети обвинили артиста в плагиате идеи у коллеги – певицы ТО-МА. Сергей Лазарев использовал инстаграм-маску, которую она первой выставила в своем микроблоге.

Исполнительница придумала оригинальную маску с каплями дождя в соцсети. Через несколько дней такая же появилась у Сергея Лазарева.

Ряд поклонников TO-MA посчитали, что певец нагло своровал идею у коллеги. Участник "Евровидения" назвал ее Scream, в честь песни, которую исполнял на международном музыкальном конкурсе в этом году. К слову, в сценографии номера Сергея Лазарева как раз было использовано изображение капель воды.

Отметим, что в последние несколько месяцев в "Инстаграм" становятся популярными маски для формата "Сториз". Используя их, многие блогеры и знаменитости привлекают аудиторию.

Напомним, впервые о молодой исполнительнице ТО-МА заговорили после выхода клипа "Клетка", в котором снялась Светлана Бондарчук. Композиция "Пей меня" и одноименное видео попали в рейтинг международного музыкального сайта, который готовит шорт-лист для премии MTV Video Awards.

Как писали "Дни.ру", ранее Сергей Лазарев пришел в бешенство после сообщений в СМИ о дорожной аварии. Певец разозлился, когда увидел в одном из сетевых изданий заголовок, что он якобы "разбился" в ДТП. Сама статья содержала в себе рассказ о том, как Сергей Лазарев действительно уснул за рулем после напряженных гастролей, но, тем не менее, не пострадал и задумался над тем, чтобы нанять водителя.