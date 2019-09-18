Сергей Лазарев обвинен пользователями Сети в воровстве идеи

Исполнительница придумала оригинальную маску с каплями дождя в соцсети. Через несколько дней такая же появилась у Сергея Лазарева.
Ряд поклонников TO-MA посчитали, что певец нагло своровал идею у коллеги. Участник "Евровидения" назвал ее Scream, в честь песни, которую исполнял на международном музыкальном конкурсе в этом году. К слову, в сценографии номера Сергея Лазарева как раз было использовано изображение капель воды.
Отметим, что в последние несколько месяцев в "Инстаграм" становятся популярными маски для формата "Сториз". Используя их, многие блогеры и знаменитости привлекают аудиторию.
Напомним, впервые о молодой исполнительнице ТО-МА заговорили после выхода клипа "Клетка", в котором снялась Светлана Бондарчук. Композиция "Пей меня" и одноименное видео попали в рейтинг международного музыкального сайта, который готовит шорт-лист для премии MTV Video Awards.
Как писали "Дни.ру", ранее Сергей Лазарев пришел в бешенство после сообщений в СМИ о дорожной аварии. Певец разозлился, когда увидел в одном из сетевых изданий заголовок, что он якобы "разбился" в ДТП. Сама статья содержала в себе рассказ о том, как Сергей Лазарев действительно уснул за рулем после напряженных гастролей, но, тем не менее, не пострадал и задумался над тем, чтобы нанять водителя.
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