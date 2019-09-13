"Разбился": Лазарев взорвался после страшной аварии

Сергей относится к словам с большой осторожностью. Многим ведь известно, что помимо основного значения у слова может быть и побочное. Похоже, звезда отечественной сцены как раз из тех, кто понимает силу смыслов особенно сильно.
Мужчина разозлился, когда увидел в одном из сетевых изданий заголовок, что он якобы "разбился" в аварии. Сама статья содержала в себе рассказ о том, как Лазарев действительно уснул за рулем после напряженных гастролей, но тем не менее не пострадал и задумался над тем, чтобы завести водителя.
Возмущением певец поделился в сториз на своей странице в социальной сети Instagram.Он выплеснул гнев на журналистов и подписал скриншот с материалом так: "Д....! Чтобы у вас язык отсох и отвалился за такие заголовки! (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.)".
Обычно Лазарев сам высказывается довольно осторожно и старается следить за своей речью. Того же он требует и от всех вокруг. Артист понимает, что каждое слово может нести позитивную или негативную энергетику, поэтому использует их силу с осторожностью.
Так певец до последнего скрывал рождение сына. Мужчина уже позже рассказал в интервью журналистам, что боялся, как бы ненаглядного мальчика не сглазили. Да и вообще, мол, это личное дело. И в целом, понять Сергея можно.
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