Шнуров вернется на Первый канал после скандала

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров вновь появится на шоу "Голос". Об этом исполнитель сообщил во время пресс-конференции на фестивале "Нашествие".
Артист уже участвовал в седьмом сезоне популярного телепроекта. Тогда Сергей Шнуров запомнился зрителям как язвительный критик, которые не боится говорить правду в лицо.
Как передает "ВокругТВ", во время съемок шоу вокалист "Ленинграда" сильно поссорился с одним из членов жюри. В интервью "Вечернему Урганту" исполнитель Баста назвал Сергея Шнурова "непрофессионалом".
Рок-музыкант ответил ему в стихотворной форме. "На прекрасную программу / Вдруг позвали парася. / Плюхнулся и сразу, – "Ну ка!" / Стал свои права качать. / Пыжился и что-то хрюкал / Морда просит кирпича", – написал в Instagram певец.
Популярные темы форума
Сняла трусы в метро!
Как относиться к астрологам?
Как назвать дочь? Вика или Лиза?
Почему завистники-извращенцы ищут слабость?
Муж стал импотентом
Главное деньги, все можно купить
Леди Гага увела у Ирины Шейк Бредли Купера
Можно еще раз прожить ту же жизнь?
КОРОЛЬ МАЛАЗИИ РАЗВЁЛСЯ С РУССКОЙ КРАСАВИЦЕЙ МОСКВЫ
Любовь война
Послеродовая депрессия
Ненавижу подругу
Сын мой все равно женился на старухе
У бога есть враги?
Как перестать жрать
Обманываю его
Висит кожа после похудения
Внешность ухудшается после родов
Как отговорить дочь от замужества?
кому интересно экскурсия чернобыльская АС?Что за фигня?Неужели это весело?
Найти мужа на сайте знакомств
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛЬ ,ЧТО ЭТО?
Моя подружка стала любовницей шефа.
Ирина Шейк! Россия с тобой!
Повышенное давление
Я хороший будущий муж
Бывают ли собаки трансгендеры?
девственник в 27
Толстые ноги
Заголовок темы-опрос