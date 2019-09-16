На Шнурова заводят дело после концерта в Ростове-на-Дону

После выступления группы "Ленинград" в Ростове-на-Дону на лидера Сергея Шнурова написали заявление в полицию за то, что он использовал нецензурную брань во время выступления. Об этом сообщает "Петербургский дневник".
Мероприятие собрало 46 тысяч 365 человек, но одну слушательницу не устроило, что Шнуров матерился "все четыре часа концерта". По некоторым данным, заявительница является сотрудницей управления Министерства культуры по региону. Как уточняет телеграм-канал "112", в отношении певца полиция возбуждает дело об административном правонарушении.
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