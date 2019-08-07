Вербер перед смертью провела веселую ночь с Сафроновым

Вся светская Москва в трауре – 6 августа скоропостижно скончалась фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер. Эту женщину знали все – дипломаты, знаменитости, олигархи. Фактически она была одним из главных законодателей моды российской элиты, ведь именно благодаря ей в столице открылись бутики мировых брендов Dolce 'n Gabbana, Gucci, Prada, Brioni. Она делала звездам хорошие скидки, всегда с любовь подбирала для них образы.



"Я не могу поверить, что Аллочки больше нет, – рыдает знаменитый художник Никас Сафронов. – Она же еще такая молодая…"

Несмотря на то, что Сафронов и Вербер дружили долгие годы, Алла никогда не жаловалась ему на свое здоровье, не говорила о бедах и проблемах. "Всегда была с улыбкой, всегда на позитиве, – вспоминает Никас. – Я ее видел в последний раз буквально две недели назад – мы были в ресторане на дне рождения Кати Рождественской. Алллочка села за мой стол, мы общались, говорили о будущем. Она обещала прийти на открытие моей выставке в Москве 20 сентября. Я поделился с ней планами выпустить одежду с моими картинами и с возможной продажей в ЦУМе. Вербер поддержала мою идею: "Никас, я тебе обязательно помогу". Навряд ли она думала о смерти. Жила полной жизнью, планировала будущее".

"В прошлом году на мой день рождения Алла обещала приехать ко мне на праздник. Но ее все не было и не было. Большинство гостей уже разошлись, была полночь, она вдруг зашла и сказала: "Никас, прости!" – продолжает Сафронов. - Оказалось, в этот день Алла Вербер попала в серьезную аварию. И как только врачи ее проверили и отпустили, сразу полетела ко мне".

"Нас было немного – я, Маша Шукшина, мой друг актер и режиссер Коля Денисов и Алла Вербер. Мы практически всю ночь тогда проговорили, веселились, а расстались только в пять утра, – вздыхает живописец. – Вот таким был этот человек – всегда обязательным в своих обещаниях. Ее смерть – трагическая, неожиданная, незакономерная. Она обескуражила всех и не поддается никакой логике".