"Она – настоящий вулкан": обнародовано фото Ротару с молодым фаворитом

София Ротару недавно выступила на "Славянском базаре" в Витебске, где, по мнению фанатов, выглядела блистательно. Ходят слухи, что 72-летняя артистка расцвела с появлением молодого фаворита.

Говорят, за Софией Ротару ухаживает бывший солист группы "Турбомода" Александр Попов. Исполнитель никогда не скрывал своего восхищения "хуторянкой" и уверял, что любит ее с детства. Несколько лет назад певец даже предложил звезде руку и сердце. По всей видимости, разница в 33 года Попова совсем не смущает.

"София Ротару никого не может оставить равнодушным, потому что она – настоящий вулкан. А я люблю женщин постарше, с голливудской улыбкой и сумасшедшей энергетикой. София Михайловна как раз такая. Она – настоящая мечта!" – цитирует Александра "Собеседник".

По словам приятелей артиста, тот зачастил в Киев, где в последнее время живет Ротару. "Ему повезло – у него белорусский паспорт, поэтому въезжать на территорию Украины он может беспрепятственно. Там он днюет и ночует. А когда у него спрашивают, что делает в Киеве, лишь улыбается в ответ", – рассказал один из них.

Александр Попов отметился и на "Славянском базаре" в Витебске, где блистала София Ротару. Певец умудрился проникнуть в артистическое фойе, куда посторонних не пускали. Он сфотографировался со звездой и выложил снимок в Instagram.

"Коснувшись и обняв меня, я остолбенел и просто улыбнулся. Вокруг не было почти никого у гримерки, и вопрос послушай – послушай кто сейчас поет, не прозевать бы мой выход на сцену я смотел и утопал в этих красивых глазах не слыша вокруг ничего (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написал счастливый артист.