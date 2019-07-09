Увешанная дорогущими цацками Маркл устроила переполох
Любая вещь, которую носит жена принца Гарри, становится хитом продаж. Не секрет, что она известная любительница дорогих цацек, на которые не жалеет денег. Элегантное украшение, которое символизирует первую букву имени сына Меган Маркл – Арчи, принадлежит австралийскому дизайнеру Эмме Свэнн.
Меган Маркл устроила настоящий переполох: после того, как она появилась в этом ожерелье, сайт ювелирного магазина Verse Fine Jewellery сломался из-за огромного количества заказов на подобные украшения, сообщает "Экспресс газета". По словам Свэнн, она получила массу заказов после 4 июля.
Причем люди покупали ювелирные изделия с инициалами по разным поводам. "Многие хотели с сердцами, кто-то – для детей или родителей, другие – на крещение. Это чудесно!" – цитирует дизайнера Daily Mail. Кроме того, она отметила, что является большой поклонницей Меган Маркл, однако лично с ней не знакома.
Напомним, что Меган Маркл и Серена Уильямс – давние подруги. Ранее известную теннисистку спросили, не хочет ли она как опытная мать (спортсменка родила дочь Олимпию в 2017-м), поделиться с герцогиней Сассекской секретами воспитания. Серена отказалась, отметив, что она обычная женщина и вряд ли сможет удивить Меган Маркл.
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