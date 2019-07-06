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Шоу-бизнес

Планирующие крестины Меган Маркл и принц Гарри забыли про Елизавету II

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: www.globallookpress.com
Британская королева не сможет посетить церемонию крещения своего правнука Арчи. Родители малыша – принц Гарри и Меган Маркл – забыли свериться с графиком Елизаветы II в момент планирования мероприятия.
прочитано 175 раз

Завтра, 6 июля, состоятся крестины первенца герцога и герцогини Сассекских. Церемония по королевским меркам будет очень скромной: планируется не более 25 человек гостей. Меж тем среди приглашенных не будет прабабушки августейшего ребенка – Елизаветы II.

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Елизавета II королева Великобритании

Британская королева не сможет посетить мероприятие из-за плотного рабочего графика. Именно в этот день монарх будет о отъезде.

Оказалось, что Мекан Маркл и принц Гарри забыли ознакомится с планом поездок Елизаветы II. Более того, изначально планировалось устроить крестины 5 июля, однако этот день не подошел принцу Чарльзу. Сын королевы сообщил, что у него свободна только суббота, 6 июля.

Меган Маркл, которая, к слову, очень дружна со свекром, переназначила дату, забыв посоветоваться с помощниками царственной прабабушки своего малыша. Елизавета II осталась не у дел.

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Публикация от Rainha Elizabeth II (@rainhadoreinounido)

 Как сообщает The Daily Express, королева очень хотела попасть на крестины ребенка Меган Маркл и принца Гарри, но после анонсирования даты ей пришлось забыть о торжестве. Теперь Елизавете II только и остается – рассказывать, как она "счастлива" за правнука.

Автор: Руслана Алексеева6 июля 2019, 02:17
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