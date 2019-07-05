Раскрыт секрет таинственного ожерелья Меган Маркл

Меган Маркл удивила болельщиков большого тенниса, неожиданно появившись на трибуне Уимблдонского турнира. Герцогиня Сассекская привлекла внимание как своим нарядом, так и таинственным ожерельем.

Меган Маркл передала секретное послание своему новорожденному сыну Арчи, решили журналисты. Не только представители СМИ, но и рядовые болельщики в соцсетях обсуждают один из аксессуаров супруги принца Гарри.

Наблюдатели разглядели на шее Меган Маркл, попавшей в объективы фото– и видеокамер, тонкую цепочку с кулоном в виде небольшой литеры А. Поклонники решили, что это первая буква имени новорожденного сына герцога и герцогини Сассекских – Арчи.

Однако позже "детективам" вновь пришлось чесать затылки: на шее женщины, сидевшей на трибуне прямо за Меган Маркл, было точно такое же ожерелье – только с буквой B. Пока ни одна из выдвинутых версий не нашла подтверждения. В Кенсингтонском дворце ответа на "загадку века" пока не дали.

Меган Маркл приехала в Уимблдон на матч своей давней подруги Серены Уильямс. Известную теннисистку ранее спросили, не хочет ли она как опытная мать (спортсменка родила дочь Олимпию в 2017-м), поделиться с герцогиней Сассекской секретами воспитания. Серена отказалась, отметив, что она обычная женщина и вряд ли сможет удивить Меган, пишет Daily Express.