Раскрыт секрет таинственного ожерелья Меган Маркл
Меган Маркл передала секретное послание своему новорожденному сыну Арчи, решили журналисты. Не только представители СМИ, но и рядовые болельщики в соцсетях обсуждают один из аксессуаров супруги принца Гарри.
Наблюдатели разглядели на шее Меган Маркл, попавшей в объективы фото– и видеокамер, тонкую цепочку с кулоном в виде небольшой литеры А. Поклонники решили, что это первая буква имени новорожденного сына герцога и герцогини Сассекских – Арчи.
Однако позже "детективам" вновь пришлось чесать затылки: на шее женщины, сидевшей на трибуне прямо за Меган Маркл, было точно такое же ожерелье – только с буквой B. Пока ни одна из выдвинутых версий не нашла подтверждения. В Кенсингтонском дворце ответа на "загадку века" пока не дали.
Меган Маркл приехала в Уимблдон на матч своей давней подруги Серены Уильямс. Известную теннисистку ранее спросили, не хочет ли она как опытная мать (спортсменка родила дочь Олимпию в 2017-м), поделиться с герцогиней Сассекской секретами воспитания. Серена отказалась, отметив, что она обычная женщина и вряд ли сможет удивить Меган, пишет Daily Express.
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