Родившая Меган Маркл впервые вышла в свет
Меган Маркл появилась на людях в темно-синем платье из плотного материала. Наряд не скрыл округлившиеся после родов формы герцогини Сассекской. Поклонники отметили, что к прежней форме бывшая актриса вернется еще не скоро.
Меган Маркл по поводу пары лишних килограммов переживает гораздо меньше своих фанатов. Герцогиня на параде выглядела посвежевшей, отдохнувшей и довольной. Сопровождавший ее принц Гарри не отходил от супруги ни на шаг.
Появились на параде и другие члены королевской семьи. Кейт Миддлтон была в нежном наряде лимонного цвета и в необычной шляпке. В одной карете с ней к Букингемскому дворцу ехала Камилла Паркер-Боулз. Она отдала предпочтение зеленому платью, а образ дополнила широкополой шляпой.
Виновница торжества, 93-летняя королева Великобритании, приехала в отдельной карете. Ее Величество отдала предпочтение белому костюму в клетку. Обозреватели решили, что Елизавета II выглядела слишком серьезной. Королева внимательно наблюдала за парадом, периодически заговаривая с родственниками.
День рождения у королевы Елизаветы II 21 апреля. Однако по сложившейся традиции очередной год правления монарха в Великобритании отмечают парадом 8 июня. На мероприятии обязательно должны присутствовать все члены королевской семьи – именно поэтому Меган Маркл пришлось прервать свое добровольное заточение в Фрогмор-коттедже, пишет StarHit.
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