Принц Гарри отвесил Дональду Трампу смачную пощечину после грязного оскорбления
В понедельник, 3 июня, Дональд Трамп прибыл с официальным визитом в Соединенное Королевство. В рамках поездки он посетил вместе с женой картинную галерею в Букингемском дворце.
Как рассказал один из работников резиденции, в момент визита принц Гарри держался в стороне от президента США. "Он все время стоял в конце зала, покачиваясь на пятках, и выглядел крайне незаинтересованным", – цитирует очевидца Газета.ру.
Кроме того, герцог Сассекский пропустил банкет во дворце, на котором присутствовали лидеры двух государств. Представители королевской семьи пока отказались назвать причину его отсутствия, передает Mirror.
Голливудская актриса также не смогла встретиться с Дональдом Трампом. Согласно официальной версии, сейчас Меган Маркл находится в отпуске по уходу за маленьким наследником.
Многие журналисты предположили, что герцог намеренно вел себя равнодушно по отношению к Дональду Трампу и пропустил торжественный банкет. Таким образом принц Гарри хотел подчеркнуть свою неприязнь к американскому лидеру после оскорбления, прозвучавшего в адрес его супруги, передает телеканал "360".
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