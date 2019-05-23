"Срочно оперировать!": хирург поставил Аллегровой страшный диагноз

Ирине Аллегровой 67 лет, но выглядит она старше. Возрастные изменения налицо, однако с ними можно и нужно бороться.

"С годами лицо оттягивается вниз в силу гравитации, – заявил известный пластический хирург Александр Вдовин. – Это сильно заметно в нижней трети лица "императрицы". Губа у нее просто оттянулась".

"Картину дополнило истирание зубов, – продолжил он анализировать лицо артистки. – Из-за этого несколько проседает височно-челюстной сустав, возникает полное ощущение беззубого рта. На фоне утяжелившихся, обросших жиром тканей над ртом, а также потолстевшей верхней губы создается ощущение, что у Ирины некачественная пластика".

Врач в ужасе от этих странных изменений. Между носом и губой певицы ткань растянулась и уплотнилась. Это произошло из-за страшной и коварной болезни – птоза.

Вдовин считает, что требуется срочная операция под названием "булхорн". "За счет нее поднимается щечная зона, возвращается моложавый вид. В дополнение к этой операции производится ушивание ноздрей, которые тоже с возрастом становятся шире. У Ирины Александровны это тоже заметно невооруженным глазом", – цитирует хирурга "Желтая газета".

По словам специалиста, это вмешательство позволит артистке избавиться от назойливого желания увеличивать губы с помощью филлеров. К тому же делать из себя пышногубую девочку на седьмом десятке как минимум странно.