"Срочно оперировать!": хирург поставил Аллегровой страшный диагноз
"С годами лицо оттягивается вниз в силу гравитации, – заявил известный пластический хирург Александр Вдовин. – Это сильно заметно в нижней трети лица "императрицы". Губа у нее просто оттянулась".
"Картину дополнило истирание зубов, – продолжил он анализировать лицо артистки. – Из-за этого несколько проседает височно-челюстной сустав, возникает полное ощущение беззубого рта. На фоне утяжелившихся, обросших жиром тканей над ртом, а также потолстевшей верхней губы создается ощущение, что у Ирины некачественная пластика".
Врач в ужасе от этих странных изменений. Между носом и губой певицы ткань растянулась и уплотнилась. Это произошло из-за страшной и коварной болезни – птоза.
Вдовин считает, что требуется срочная операция под названием "булхорн". "За счет нее поднимается щечная зона, возвращается моложавый вид. В дополнение к этой операции производится ушивание ноздрей, которые тоже с возрастом становятся шире. У Ирины Александровны это тоже заметно невооруженным глазом", – цитирует хирурга "Желтая газета".
По словам специалиста, это вмешательство позволит артистке избавиться от назойливого желания увеличивать губы с помощью филлеров. К тому же делать из себя пышногубую девочку на седьмом десятке как минимум странно.
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