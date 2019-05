Если вы по какой-то причине пропустили все самые свежие скандалы из мира звезд, мы вам поможем. "Дни.ру" собрали для читателей последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 19 мая 2019 года.



Заткнувшая рты поклонникам Волочкова внезапно сменила пол

Анастасия Волочкова приехала с Мальдив и сразу принялась эпатировать публику. Балерина опубликовала видео, на котором она очень похожа на мужчину.

На лице Волочковой откуда-то появилась растительность – усы и щетина. "Мои дорогие. Я вернулась с Мальдив. Мальдивы – это удивительный край. Он изменяет людей полностью. Мне самой смешно. А вам что, не смешно что ли? Слушайте, а я вам такая больше нравлюсь, чем в купальниках на Мальдивах в шпагате? Так лучше да!" – написала Балерина в своем Instagram.

Измотанная Пугачева женила непутевого племянника

Алла Пугачева решила восстановить отношения с сыном своего брата. Племянник доставил немало забот Примадонне из-за своих проблем с алкоголизмом. Однако родственник, наконец, надумал остепениться – и певица его в очередной раз простила.

Алла Пугачева прекратила общение с сыном покойного брата Евгения много лет назад – племянник сильно пил и постоянно попадал в передряги. Тем не менее, в особо трудные моменты Примадонна приходила на помощь непутевому родственнику.



Опять проиграл: Сергея Лазарева сглазили перед "Евровидением"

Певец в очередной раз не стал лучшим в Европе. Хотя останавливаться на этом, кажется, не собирается.

О том, что победит Сергей Лазарев, букмекеры начали говорить давно. Сам же певец просил не торопить события – боялся сглазить. Просто хорошо помнил, как три года назад в Стокгольме он выступал песней You Are The Only One. Тогда все заранее поздравляли его с первым местом. В результате зрительского голосования он был лучшим, но после вердикта жюри занял лишь третье место...

"Переборщила с гламурностью": Андреева опозорилась на красной дорожке

Актриса, певица и по совместительству возлюбленная Федора Бондарчука Паулина Андреева посетила 72-ой Каннский кинофестиваль во Франции. Девушка удивила всех столь неподходящим образом.

Вчера девушка со свои избранником появились на премьере драмы "Боль и слава". Пару сразу же окружили фэшн-фотографы.

Нелюдимый Андрей Губин вышел в свет после известия о пропаже

Певец Андрей Губин наделал немало шума откровениями о болезни и личной жизни. Нелюдимый артист наконец-то вышел в свет ради важного события.

Последнее время Адрей Губин почти не появляется на телевидении, однако он решил сделать одно исключение. Певец стал участником программы "Привет, Андрей", посвященной выступлению Сергея Лазарева на Евровидении в Израиле.

