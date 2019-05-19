Нелюдимый Андрей Губин вышел в свет после известия о пропаже

Певец Андрей Губин наделал немало шума откровениями о болезни и личной жизни. Нелюдимый артист наконец-то вышел в свет ради важного события.

Последнее время Адрей Губин почти не появляется на телевидении, однако он решил сделать одно исключение. Певец стал участником программы "Привет, Андрей", посвященной выступлению Сергея Лазарева на Евровидении в Израиле.

Ведущий программы Андрей Малахов обратился к Губину с просьбой оценить конкурсную песню. Музыкант был лаконичен в своей оценке. "Нормально, песню слышал", – ответил он. Губин отметил, что не внимательно следил за другими участниками Евровидения.

Ранее сообщалось, что друзья Андрея Губина потеряли артиста. Во время празднования своего 45-летия он перестал выходить на связь. "Я понимаю, почему Андрей не берет трубку – ему эти фальшивые поздравлялки не нужны", – говорила Катерина Любомская из группы "Стрелки" в разговоре с Teleprogramma.pro.

Друг Губина Тарас Вещащин подтвердил, что у певца прослеживаются нарушения психологического плана, возможно, с мозгом. "Это очень тяжело… Представьте, человек все время находится в таком состоянии, он все время страдает. Андрей эту тему очень не любит, он сразу замыкается", – сообщил Вещанин.