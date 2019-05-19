Нелюдимый Андрей Губин вышел в свет после известия о пропаже
Последнее время Адрей Губин почти не появляется на телевидении, однако он решил сделать одно исключение. Певец стал участником программы "Привет, Андрей", посвященной выступлению Сергея Лазарева на Евровидении в Израиле.
Ведущий программы Андрей Малахов обратился к Губину с просьбой оценить конкурсную песню. Музыкант был лаконичен в своей оценке. "Нормально, песню слышал", – ответил он. Губин отметил, что не внимательно следил за другими участниками Евровидения.
Ранее сообщалось, что друзья Андрея Губина потеряли артиста. Во время празднования своего 45-летия он перестал выходить на связь. "Я понимаю, почему Андрей не берет трубку – ему эти фальшивые поздравлялки не нужны", – говорила Катерина Любомская из группы "Стрелки" в разговоре с Teleprogramma.pro.
Друг Губина Тарас Вещащин подтвердил, что у певца прослеживаются нарушения психологического плана, возможно, с мозгом. "Это очень тяжело… Представьте, человек все время находится в таком состоянии, он все время страдает. Андрей эту тему очень не любит, он сразу замыкается", – сообщил Вещанин.
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