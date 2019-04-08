Панайотов рассказал о рождении сына
Певец находится на пике формы, карьеры, славы. Но он понимает, что не это цель и смысл его жизни. Важно оставить после себя не только след в музыкальной культуре страны, но и наследника. По признанию Панайотова, он все для этого делает и скоро станет отцом.
"В этом году (1 июля. – Прим. ред.) мне исполнится 35 лет, – улыбнулся артист. – И мне хотелось бы иметь наследника. Думаю, осенью смогу вплотную заняться этим вопросом. Мальчика хочу, хочу парня, хочу, чтобы пацан рос у меня, чтобы фамилия моя продолжалась. Но было бы наследство, как говорится, а наследника завести никогда не поздно. У меня оно пока не такое, как у моего продюсера Григория Лепса, но хорошую двухкомнатную квартиру, например, имею".
Напомним, недавно Александр Панайотов шокировал многочисленных поклонников сообщением, что давно и счастливо женат. По его словам, с супругой Екатериной Кореневой он познакомился около десяти лет назад. Потом постепенно стали вместе работать – жена вяла на себе функции и администратора, и директора, и пресс-секретаря. Но певца нахождение со своей избранницей практически 24 часа в сутки не смущает – он шутит, что так даже удобнее, когда все деньги идут в одну кассу.
"Два года назад мы сочетались браком, – заявил исполнитель. – Сочетались тайно, чтобы никто не узнал и не "слил" в прессу. Про то, что нас связывают не только рабочие, а и личные отношения, практически никто не знал". Отношениям Екатерины и Александра многие завидуют, считая, что ребятам очень повезло друг с другом.
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