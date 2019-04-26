Вести с того света: попавшая в рай Началова по ночам зовет друга
Сразу нескольким людям приснилась Юлия Началова на 40-й день после смерти. И это явно знак свыше. Певцы, репортеры, стилисты – многие из тех, кто общался с певицей, говорят, что видели ее во сне. По их словам, она была ослепительно красива и улыбалась.
А известный по участию в одиозных ток-шоу журналист, который много раз писал про Началову и делал с ней интервью, и вовсе признался, что певица уже дважды звала его во сне. "Она тянула ко мне руки и убеждала меня, что ей сейчас хорошо, что она не знает боли и страха, что мне стоит пойти за ней, – рассказал "Дни.ру" корреспондент. – Я не знаю, как трактовать этот знак, поскольку сам болею. Но на всякий случай закажу молебен по Юле и поставлю в храме свечку".
Специалист по эзотерике пояснил этот странный сон: "Подобные видения часто возникают в период, когда человеку наяву не хватает поддержки близких. Покойные друзья и родственники во сне всегда предупреждают о чем-то. Протянутая рука означает, что при необходимости вы не останетесь без помощи в реальной жизни. Так что бояться прихода духа покойницы не стоит".
Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта в результате заражения крови. У 38-летней артистки обнаружился целый букет болезней: подагра, диабет, общий сбой в организме, вызванный анорексией. Певицу похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище столицы. В последний путь ее проводили близкие, друзья, коллеги и поклонники. Дизайнер Аника Керимова уверяет, что душа Юли после смерти попала в рай, – Началова при жизни была чистой и светлой.
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